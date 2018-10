Raad Harlingen wil onmiddellijk actie van Omrin en niet in maart

'Juridisch onvoldoende'

Burgemeester Sluiter noemde de REC een 'houtje-touwtje-installatie'. Ook hij vindt een halfjaar wachten op een noodzakelijke reparatie veel te lang, "want dan bestaat het risico dat je nog een paar keer zo'n storing krijgt."

Bij overleg met de provincie heeft de burgemeester te horen gekregen dat de storing van 6 oktober 'juridisch onvoldoende is' om de REC stil te kunnen leggen. Dat is pas mogelijk bij ernstige milieu-overtredingen of aangetoond risico voor de volksgezondheid. De gemeente Harlingen heeft zelf niet de bevoegdheid om de installatie stil te leggen.

De gemeente vindt het nu toch wel hoog tijd om de andere Friese gemeenten als aandeelhouders van Omrin te mobiliseren. Sluiter: "De REC verbrandt afval uit heel Friesland en is daarmee een Fries probleem."

Heeft Omrin strafbaar gehandeld?

Het college van burgemeester en wethouders van Harlingen zal ook het Openbaar Ministerie vragen om te onderzoeken of Omrin niet nalatig of strafbaar heeft gehandeld bij de brand van 6 oktober. Volgens wethouder Harry Boon is bij de storing de brandweer pas veel te laat gealarmeerd.

De brand ontstond om 2 uur 's middags en de brandweer werd pas aan het begin van de avond ingeschakeld door ongeruste inwoners, die last hadden van stank. Een andere brandweerploeg ging 's avonds naar de REC om de brand definitief te blussen.

Ook heeft Omrin zich volgens Boon niet gehouden aan de afspraken uit het communicatieprotocol, want de omgeving van de installatie werd niet actief over de storing op 6 oktober geïnformeerd. "Volgens mij is Omrin heel goed in staat te communiceren, maar ze verdommen het", zegt de CDA'er.