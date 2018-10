Twan Huys: de partijen zouden oorspronkelijk wel met elkaar om tafel

Volgens presentator Huys was het de bedoeling dat beide hoofdrolspelers met elkaar in gesprek zouden gaan. "Onze redactie heeft weken geleden heldere afspraken gemaakt met beide partijen. Vlak voor de uitzending bleek dat Jenny Douwes niet met Jerry Afriyie aan tafel wilde zitten." Nadat de redactie dat doorkreeg, hebben ze geprobeerd om een oplossing te vinden waar beide partijen zich in konden vinden, en waarmee er nog steeds een gesprek kon zijn.

"Uiteindelijk hebben we aan Jenny toegezegd dat ze alleen aan tafel kon komen te zitten." Afriyie zou dan in het publiek zitten. Maar tijdens een reclameblok werd duidelijk dat Afriyie daar niet mee akkoord kon gaan. "Achteraf gezien hadden we vast moeten aan de oorspronkelijke afspraken, en niet mee moeten gaan in de nieuwe eisen van de partijen", zo zei Huys.