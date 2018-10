Restauranteigenaar De Vries meest markante horecaondernemer van Fryslân

De Vries versloeg in de finale zijn collega Erik Houter van restaurant Gestrand op Vlieland. De prijs voor meest markante horecaondernemer van Fryslân wordt een keer per twee jaar uitgereikt. De prijs is bedoeld voor ondernemers die op innovatieve wijze andere collega's in de horeca inspireren. In 2019 wordt uit alle provinciale winnaars een landelijke winnaar gekozen.

Houter en De Vries waren als laatste twee overgebleven van 15 genomineerde kandidaten.