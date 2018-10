Zeven tips voor jonge ouders om brandveilig een baby groot te brengen

Tip 5: Doe de deur dicht!

Rook is de grootste bedreiging bij brand. Gesloten deuren zorgen ervoor dat de verspreiding van giftige rook beperkt wordt. Je hebt hierdoor meer kans en tijd om veilig te vluchten.

Tip 6: Zorg dat je veilig buiten komt bij brand

Met een baby in huis stapelen wasgoed en andere (baby)spullen zich al snel op. Zorg ervoor dat je vluchtweg inclusief de trap vrij blijft. Spreek af wie voor welk kind of huisdier zorgt en oefen vooraf de snelste en veiligste vluchtroute.

Tip 7: Brandwonden

Meer dan een kwart van de brandwondenpatiënten is jonger dan vijf jaar. In 90% van de gevallen is de oorzaak hete vloeistof zoals thee of koffie. Drink daarom nooit hete thee of koffie met een kind op schoot, zet kopjes altijd midden op tafel en pas op met kaarsen, aanstekers en lucifers.