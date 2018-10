Haulerwijkster doet eigen speurtocht naar moordenaar Fokko Werkman

De moord op Fokko Werkman

Fokko Werkman was de baas van café De Turfsteker in Haule. Op zondag 12 oktober 2003 werd hij dood gevonden op de vloer in zijn woning in Haule. Hij lag op zijn rug naast de bank. Bij zijn hoofd een grote plas bloed. Uitgebreid onderzoek en tips over de moord leverden door de jaren heen niks op.