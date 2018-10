VLOG: Regina Bijlsma ontmoet Mr. Jones in Parijs

Op 17 oktober is het vijf jaar geleden dat de 19-jarige Jim Sluiter in Barcelona omkwam bij een ongeluk. Zijn moeder, Regina Bijlsma, volgt sinds vrijdag 5 oktober de laatste reis van haar zoon. Voor haar is deze reis een afsluiting van een lastige periode en het begin van een nieuw leven. Onderweg vlogt ze voor Omrop Fryslân haar ervaringen.

In haar vorige vlogs zagen we Regina onder meer in Antwerpen en in Parijs bij het graf van Jim Morrison.