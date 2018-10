De wijk Vierstromenland in Surhuisterveen wordt eindelijk 'woonrijp' gemaakt

Wat er nu gebeurt, is het opnieuw klaarmaken van de weg en het aanleggen van stoepranden, inritten, lantaarnpalen, parkeerplaatsen en groen.

Wensen van de bewoners

De gemeente wil zoveel mogelijk tegemoetkomen aan de wensen van de bewoners. Daarom komt er een fietspad om bij het haventje te komen, een parkje met een schelpenpad en picknickbank en meer verlichting.

Afhankelijk van het weer is de reconstructie halverwege 2019 klaar.

Economische crisis zorgt voor vertraging

Het plan voor Vierstromenland werd in 2004 vastgesteld. Twee jaar later werden de eerste woningen al opgeleverd. Nog eens twee jaar later, in 2008, stagneerde de bouw vanwege de economische crisis. Steeds minder woningen werden verkocht en in 2010 lag de verkoop helemaal stil.

Projectontwikkelaar Megahome kwam in financiële problemen en ging in 2016 failliet.

Dit jaar heeft de gemeente overeenstemming bereikt over de overdracht van het gebied en kunnen ze een begin maken met het 'woonrijp' maken van de wijk.