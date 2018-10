Sportoverzicht: slecht weekeinde voor Fries voetbal

In het sportoverzicht van deze week kijken we naar de teleurstellende wedstrijd van SC Cambuur tegen Sparta. Er stond in deze wedstrijd wel wat op het spel, want bij winst hadden de Leeuwarders weer de aansluiting met de top in de Keuken Kampioen Divisie gekregen. Maar Cambuur kreeg geen voet aan de grond in Rotterdam, en werd met 3-0 aan de kant gezet.

Ook bij het amateurvoetbal was het alleen maar teleurstelling. Harkemase Boys en ONS verloren beide hun wedstrijd van dit weekend. SC Heerenveen kwam niet in actie vanwege interlandvoetbal.

Andere sporten

Het WK turnen wordt hier ook besproken, want dat is deze maand in Doha, in Qatar. Zondag kregen de turnsters de laatste kans om in een vriendschappelijke wedstrijd tegen Zwitserland te oefenen voor dit WK. Hier was onder anderen Michael Bletterman uit Leeuwarden bij. Het grootste nieuws van het turntoernooi was echter dat Epke Zonderland op het laatste moment afzei, en dat terwijl hij vrijdag nog gewoon meetrainde.

De volleybalsters, met Marrit Jasper uit Sneek, worden ook besproken. Zij hebben zich geplaatst voor de halve finales op het WK. En er is aandacht voor het Europees kampioenschap korfbal, dat op dit moment wordt gehouden in Fryslân.