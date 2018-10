Wil jij nog naar Escher? Dat kan niet meer..

Het museum krijgt al verschillende boze reacties van bezoekers en mensen aan de telefoon. De laatste dag van Escher op Reis is zondag 28 oktober. De tentoonstelling verlengen kan niet, omdat de prenten te kwetsbaar zijn om langer tentoon te stellen.

Nieuw bezoekersrecord

Escher op Reis zit nu al op meer dan 230.000 bezoekers. Museumdirecteur Kris Callens noemt het uniek dat een expositie al twee weken van tevoren volledig is uitverkocht. Callens riep maandag op Twitter museumbezoekers op om 'respectvol' met de mensen van het Fries Museum om te gaan. "Het is dezer dagen niet altijd feest om bij ons achter de balie of aan de telefoon te zitten, dat realiseer ik me goed." Callens voegt er aan toe dat een grote meerderheid van de bezoekers positief of zelf enthousiast de deur uitgaat. Alleen een klein deel van de mensen die voor niets naar Leeuwarden zijn gereisd, reageren kwaad.

Rembrandt

Na de herfstvakantie beginnen bij het museum de voorbereidingen voor de volgende grote expositie. Ook van die tentoonstelling, die het museum gaat maken over schilder Rembrandt en zijn vrouw, muze en model Saskia uit Leeuwarden, wordt veel verwacht.