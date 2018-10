Mezdi van Temptation Island gewond na motorongeluk in Heerenveen

Het ongeluk gebeurde op de kruising van de Rottumerweg en het Fonteinkruid in Heerenveen. De Heerenveenster kwam in aanrijding met een auto. Daarbij werd Mezdi gelanceerd en hij belandde verderop in een sloot. Zijn motor kwam in de bosjes terecht.

Eerder al in de problemen

Mezdi was al eerder in het nieuws vanwege zijn gevaarlijke rijgedrag. In april raakte hij om die reden zijn rijbewijs kwijt. Hij maakte meerdere gevaarlijke overtredingen op de A32 en daarbij filmde hij zichzelf. De beelden zette hij op Instagram en naar aanleiding daarvan kon de politie hem aanhouden.

Hij moest zich ook melden voor een verkeerscursus.