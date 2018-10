SC Heerenveen tegen Ajax is 'Wedstriid fan de wike'

De Heerenveners willen de dikke overwinning uit bij De Graafschap (5-0) graag een vervolg geven tegen Ajax. Gezien de historie wordt dat een hele moeilijke opgave. "De laatste keer dat SC Heerenveen thuis van Ajax won, is tien jaar geleden", vertelt sportverslaggever Andor Faber.

"Maar bij Ajax zij ook wat problemen. Zo is het maar afwachten of Hakim Ziyech wel meedoet, omdat hij vorige week geblesseerd uitviel. En er staat druk op de Amsterdammers. De achterstand op koploper PSV is al vijf punten en dus kunnen ze zich geen misser meer permitteren." Om 20.45 uur is aftrap in het Abe Lenstra Stadion.