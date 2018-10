Gevangenisstraf voor gewapende overval in Beetsterzwaag

De twee overvielen drie jaar geleden een leverancier van brood. Met een pistool tegen zijn hoofd werd de man de winkel in gesleurd. Toen bleek dat het kantoor van de bedrijfsleider op slot zat, vluchtten de overvallers weg. Beide mannen hadden ook een BMW gestolen, die een dag later in Bilgaard in Leeuwarden werd gezien. De politie kreeg hier een melding van en hield de auto in de gaten. Met een arrestatieteam werden de verdachten daarna opgepakt.

De verdachten moeten de broodbezorger een schadevergoeding van dik 1500 euro betalen. De overval had een grote impact op het slachtoffer. Hij heeft zijn bezorgbaan erdoor opgezegd.