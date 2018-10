Zes peuteropvangplaatsen krijgen certificaat voor meertalig werken

De speelplaatsen met een certificaat krijgen één keer in de drie jaar visite van een visitatiecommissie. Deze commissie bekijkt of het tweetalig werken goed gaat. De zes locaties zijn allemaal 'geslaagd' en krijgen het certificaat voor opnieuw drie jaar.

Het gaat om 'De Lytse Skeakel' in Oudega, 'Pjuttewille' in Oudemirdum, 'De Peuterhof' in Bakhuizen, 'It Plankje' in Balk, 'It Opstapke' in Nieuwemirdum in combinatie met 'Hummelterp' in Sondel en 'It Kidelstientsje' in Sloten.

Op de locaties worden de poppen Puk en Tomke gebruikt om zowel de Nederlandse als de Friese taal aan te bieden.

Bij het certificeringstraject krijgen de locaties begeleiding van het Sintrum Frysktalige Berne-opfang. Bij het SFBO zijn ruim 220 kinderdagverblijven en peuterspeelzalen aangesloten en dat aantal blijft groeien.