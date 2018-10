Trainer Ten Berge: Niet de bedoeling om Fries-spreekverbod op te leggen

De trainer had met zijn speelster naar aanleiding van een ander interview, besproken dat met de Nederlandse taal een groter publiek kan worden bereikt. Dat was het gevolg van opmerkingen van fans en medespeelsters op een Fries interview eerder dit seizoen. Er is geen sprake van een verbod en Ten Berge zegt ook groot respect te hebben voor de Friese taal.

Afgelopen vrijdag ontstond er discussie, met name op social media nadat Tiny Hoekstra in een interview met Omrop Fryslân zei dat ze geen Fries mocht spreken van de trainer. Ten Berge zegt dat hij SC Heerenveen een prachtige club vindt en ook het Fries volkslied en de Friese taal een warm hart toedraagt.