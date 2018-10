Wetterskip Fryslân loopt 1,3 miljoen euro mis

Deze zomer werd duidelijk dat natuurbeheerders zoals Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer toch geen waterschapsbelasting hoeven te betalen over sommige natuurgebieden. Het gaat dan om gebieden waar het waterschap niet meteen een taak heeft.

In een rapportage aan het algemeen bestuur staat nu hoeveel geld dat scheelt: 1,3 miljoen euro. Het geld dat tussen 2004 en 2018 door de natuurbeheerders al aan belasting is betaald, moet worden terugbetaald. Ook krijgen de organisaties geen belastingaanslag over dit jaar.