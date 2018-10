Noppert treft wereldkampioen Cross op EK

De dartbond PDC heeft de loting maandagochtend bekend gemaakt. Het Europees kampioenschap is van 25 tot en met 28 oktober. Het is een van de grote televisietoernooien van de profbond.

Het is niet de eerste keer dat Noppert tegen de regerend wereldkampioen speelt. Nog geen drie weken geleden versloeg hij Cross in de halve finale van een Players Championship in Dublin. Danny Noppert zou dat toernooi later ook op zijn naam schrijven.