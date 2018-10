Cel- en werkstraffen geëist voor strafexpeditie in Opende

Tegen een 40-jarige man uit Feanwâlden is 200 uren werkstraf en een schadevergoeding van 850 geëist. De man is de schoonzoon van een 58-jarige man uit Grootegast. Samen met zijn schoonzoon en zijn 52-jarige broer uit Opende ging de man uit Grootegast op 27 augustus vorig jaar op een huis af aan de Sintrumwei in Opende. Volgens de Grootegaster had de bewoner zijn dochter uitgescholden en moest de man daarvoor boeten.