Gevaarlijke bijtschildpad bedreigt Friese natuur

"It Fryske Gea zou maatregelen moeten nemen"

Bij het Wetterskip Fryslân zijn ze op de hoogte van het probleem. "Hij is lastig en kan flink bijten", zegt Harry Bosma, ecoloog bij het Wetterskip. Exotische diersoorten in Fryslân vormen al langer een probleem. "We vinden dat It Fryske Gea maatregelen moet nemen. Ze zouden vallen kunnen zetten", zegt Bosma. De ecoloog heeft nog wel een advies voor mensen wanneer ze een bijtschildpad tegenkomen: "Als je ze tegenkomt moet je altijd de dierenambulance bellen of de schildpaddenopvang in Harkema."