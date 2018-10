Waddenzee sleutel tot succes rosse grutto

Uit het onderzoek blijkt opnieuw hoe belangrijk het waddengebied is voor het voortbestaan van trekvogels in het algemeen. "Door de klimaatverandering zal de rosse grutte eerder naar Siberië moeten om daar nog genoeg insecten te kunnen vinden", zegt onderzoeker en wetenschapper Theunis Piersma. "Dat betekent dat de vogel bij zijn verblijf in Fryslân in korter tijdsbestek meer moet eten. Dat eten moet er dan wel zijn."

Duivels dilemma

De paartjes moeten ieder jaar weer kiezen of ze eten zelf opeten of het aan hun jongen geven. "Vaak kiezen de grutto's voor hun jongen. Daardoor hebben ze zelf een grotere kans om het volgende jaar niet te halen. Dat is een duivels dilemma."