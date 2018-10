"Ik ben blij dat ik alarm heb geslagen"

Hij werd 's ochtends vroeg wakker van een geluid dat hij niet goed kon thuisbrengen. "Toen ik uit het raam keek, kwamen de vlammen al uit het dak", vertelt Hoogstins. Hij belde meteen 112 en ging bovendien zelf de straat op om op ramen en duren te slaan om zo mensen wakker te maken. "Ik heb ook 'Brand, brand'geroepen. Niet iedereen reageert op kloppen op het raam."

Een wonder

Het is een wonder dat er niemand gewond raakte bij de brand, vindt ook Hoogstins. "Ik twijfelde vannacht even of ik weer zou gaan slapen toen ik dat geluid hoorde. Maar nu ben ik wel heel blij dat ik toch uit het raam heb gekeken. Ik heb zelf niet veel schade, maar het is wel een vieze troep in mijn huis. Zoiets geeft altijd veel overlast."