Nederlandse volleybalvrouwen bereiken halve finale WK na winst op Verenigde Staten

Oranje vloog uit de startblokken en nam in de eerste set een ruime voorsprong. De VS kwam echter sterk terug en dat zorgde voor een spannend slot van de eerste set. Nederland kreeg maar liefst zes setpunten, maar het waren de Amerikanen die toch nog de set pakten in 32-30. Nederland leek aangeslagen door het setverlies en verloor de tweede set in 25-15.

De Nederlandse vrouwen richtten zich in de derde set weer op en pakten die in 25-22. Ook in de vierde set nam Oranje een vroege voorsprong en gaf deze niet meer uit handen (25-15), zodat een vijfde de set de beslissing moest brengen.

Daarin nam Nederland opnieuw vroeg een voorsprong en stelde de zege eenvoudig veilig in 15-9. Nog niet eerder bereikte Nederland de halve finale op een WK.