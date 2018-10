Man probeert politie aan te rijden en vlucht

Hij reed daarbij veel te hard door het centrum, nam twee keer een rotonde in de verkeerde richting, gaf geen richting aan en reed over de stoep. Uiteindelijk wist de politie de man op de Groningerstraatweg aan de kant te zetten. De man verklaarde dat hij in paniek was geraakt nadat hij de politieman bijna had aangereden. De man kreeg een proces-verbaal en moet een cursus over veilig rijgedrag volgen.