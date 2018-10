De politie van Heerenveen is op zoek naar een man met een kassa. Mensen worden opgeroepen om in de omgeving van de Buizerd uit te kijken naar een kleine, getinte man met een zwarte hoodie en zwarte Adidas-schoenen aan. De man heeft waarschijnlijk een kassa of kassalade gestolen.

Mensen die de man zien, worden verzocht de politie te bellen en vooral zelf geen actie te ondernemen.