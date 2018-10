Wim Anker: "Reactie Twan Huys in RTL Late Night onjuist"

Overvallen

Tijdens de uitzending werden Wim Anker en Jenny Douwes overvallen door een mededeling, die presentator Twan Huys deed. Hij had de voorman van Kick Out Zwarte Piet, Jerry Afriyie namelijk ook aan tafel uitgenodigd. Volgens Douwes was dat niet de afspraak en dus weigerde Douwes met Afriyie in gesprek te gaan. Huys reageerde daarop door te verklaren dat het wel de afspraak was dat alle partijen aan tafel zouden zitten.

Onterecht en teleurstellend

Volgens Anker en Douwes is dat een leugen. Anker vindt dan ook dat Huys had moeten zeggen dat er bij de voorbereiding van de RTL Late Night-uitzending miscommunicatie had plaatsgevonden, in plaats van Douwes en Anker te verwijten dat ze niet met de KOZP-voorman wilden praten. Anker noemt op de website zijn van advocatenkantoor de gang van zaken bij RTL Late Night "onterecht en teleurstellend."