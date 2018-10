Trainer René Hake: "80 minuten niet thuis gegeven"

"We zakten door de ondergrens"

Ook keeper Xavier Mous heeft niet het idee dat Cambuur echt in de wedstrijd heeft gezeten: "Misschien in het begin; toen we wat kansen kregen. Na de 1-0 van Sparta zakten we al vrij snel door de ondergrens."

Mous spaarde zijn ploeg na de 1-0 achterstand nog een hele tijd voor een groter verlies, door verscheidene voorzetten van Sparta te keren. Maar ook hij kon niet voorkomen dat Sparta uiteindelijk nog twee doelpunten maakte. "Het zat er vandaag niet in. We maakten echt domme fouten, waardoor de 2-0 en de 3-0 vallen. Ik kan er met m'n pet niet bij. We hebben dit over ons zelf afgeroepen", aldus de flink balende keeper.