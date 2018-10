De 'vermiste' trouwjurk van Anke Dijkstra in beeld

Anke Dijkstra heeft lange tijd in spanning gezeten, want zou haar bruidsjurk wel op tijd aankomen voor de grote dag? De bruid had de jurk online besteld uit Australië en die was begin september al aangekomen en vrijgegeven door de douane. Maar de jurk kwam maar niet aan. Na een oproep op de radio was het woensdag, tot haar grote opluchting, twee dagen voor de trouwerij toch eindelijk zover.. en Omrop Fryslân heeft de foto's!