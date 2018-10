Kening fan de Greide op zoek naar een versie 2.0

Klaas Sietse Spoelstra is de hoogste Fries op de lijst van de meest duurzame Nederlanders. Een lijst die ieder jaar wordt samengesteld door dagblad Trouw. Andere Friezen op de lijst zijn Bouwe de Boer (op 88) en bioloog Theunis Piersma (op 89)

Spoelstra is de man achter het burgerinitiatief "Kening fan de Greide". Nu, na zes jaar doet hij een stap terug. "Het burgerinitiatief Kening fan de Greide moet niet een soort instituut worden", zo vertelt hij. Het is tijd voor nieuw bloed en misschien een nieuwe vorm. Hoe en wat wil hij zich bewust niet mee bemoeien. Hij laat de toekomst van het project bewust over aan de andere vrijdenkers. Wie dat zijn en hoe het dan komt, dat is voor iedereen nu afwachten.

Klaas Sietse Spoelstra deed zijn uitspraken in ons programma Buro de Vries.