Dokkumer band opgepikt door Britse pers

The Homesick timmert al een redelijke tijd internationaal aan de weg. De band is op dit moment op tournee in Scandinavië, en heeft onder andere optredens gedaan in Aarhus en Malmö. De tour gaat de komende weken verder in Engeland, waar de band onder andere in London, Leeds en Manchester zal optreden.

The Guardian omschrijft de Friese band als provinciale provocateurs uit "the unlikely rock'n'roll hotbed of Dokkum." Over het debuutalbum Youth Hunt dat vorig jaar uitkwam schrijft de krant: "Het brandt met hoekige gitaren, en zorg voor een millennial update van de Pink Flag-tijd van de band Wire, maar dan wel met een gezonde dosis humor."