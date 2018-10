UNIS Flyers wint met grote cijfers van Zoetermeer Panters

Al na een kwartier spelen stond de thuisploeg op een 2-0 voorsprong door goals van Kevin Nijland en Pippo Limnell Finocchiaro. In de tweede periode kon Adam Bezak er zelfs 3-0 van maken. Het duurde tot en met de derde periode voordat de gasten uit Zoetermeer wat terug konden doen. Na de Flyers' goals van aanvoerder Tony Demelinne en opnieuw Pippo Limnell Finocchiaro was het Valentijn Scheffe die voor de gasten de eretreffer kon maken. De stand was toen al uitgelopen naar 5-1.

Jasper Nordemann en Ronald Wurm maakten het daarna af en zetten de eindstand van 7-1 op het scorebord. De Flyers staan daarmee op een tweede plaats in het klassement, met drie punten achterstand op de nummer een, de Microz Eaters uit Limburg.

Volgende week moeten de Flyers spelen tegen de Trappers uit Tilburg.