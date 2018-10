LIVE: EK korfbal Nederland-Catalonië

Zondag komt Nederland opnieuw in actie in de poulefase. Dan weer in Gorredijk, tegen Engeland. De laatste groepswedstrijd is op maandag 15 oktober in Drachten tegen Polen. Als Nederland doorgaat naar de finales, dan komt de ploeg in actie op woensdag 17 oktober in Leeuwarden voor de kwartfinales. De halve finale (vrijdag 19 oktober) en de finale (zondag 21 oktober) worden gespeeld bij Sportstad Heerenveen.