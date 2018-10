Slecht weekend Friese zaterdagamateurs: niet scoren en alle wedstrijden verloren

In de derde divisie speelde ONS Sneek thuis tegen Ajax. Het werd 2-0 voor de Amsterdammers. Kenneth Misa Danso maakte in de 32ste minuut de eerste goal en na de rust in de 65ste minuut het beslissende doelpunt.

In diezelfde divisie speelde Harkemase Boys uit tegen FC Lisse. Daar vielen de twee doelpunten ook bij de tegenpartij: Kevin Vermeulen in de 38ste minuut en Rowdy van der Putten in de 79ste minuut. De 2-0 was ook de eindstand.

Een klasse lager, in de hoofdklasse B, nam Buitenpost het op sportpark De Swadde op tegen Excelsior '31 uit Rijssen in Overijssel. De Friezen verloren met 0-3. Doelpuntmakers waren Cem Köse en Hielke Penterman (twee goals).