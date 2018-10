Piloot uit Drachten komt om bij crash met vliegtuig

Het is nog niet duidelijk wat de oorzaak van het ongeluk is. Het ging om een elektrisch vliegtuig, zo meldt de politie. Het vliegtuig kwam in een weiland terecht bij vliegveld Vossenberg in Onstwedde en vloog vervolgens in brand. De 55-jarige piloot overleefde de crash niet.

Hulpdiensten zijn massaal uitgereden. Er werd ook een traumahelikopter opgeroepen. Medewerkers van Luchtvaarttoezicht doen onderzoek op de plaats van het ongeluk.