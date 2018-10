Syrisch gezin opent supermarkt in Bolsward

Vader Vanis Kaltakji kwam drie jaar geleden als eerste naar Nederland. Hij liet zijn vrouw en zoon achter om op zoek te gaan naar een nieuwe toekomst. Na een gevaarlijke tocht naar Europa kwam hij in Nederland terecht, en zeven maanden later kon ook zijn gezin deze kant op komen. Een zeer zware tijd, zo vertelt Vanis: "We hadden niets meer in Aleppo. Onze winkel was weg, er was geen werk, geen voorzieningen. Niets meer." Blijven was geen optie, maar het was moeilijk om zijn vrouw en zoon achter te laten. Ook voor zijn vrouw zelf. Mariam: "Wij wisten niets over hoe het met hem was. Zou het lukken om weg te komen? En zou hij de gevaarlijke tocht overleven?"