Bijzondere werken van het Rijksmuseum hangen in Harlingen

Normaliter moeten wij er ten minste een uur voor in de auto zitten, maar sinds kort is er werk uit het Amsterdamse Rijksmuseum in Harlingen te zien. In totaal 37 schilderijen van het Rijksmuseum hangen de komende periode in het Hannemahús in de stad. Van 14 oktober tot en met 4 februari is daar de tentoonstelling 'Lage Landen' te zien. In de tentoonstelling zijn schilderijen van het Nederlandse landschap door de eeuwen heen te zien. Het is de eerste tentoonstelling in een serie van vier.