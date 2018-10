Gegevens van duizenden mensen op straat door lek bij Achmea

Onder andere BSN-nummers, namen en adressen zijn in verkeerde handen gevallen. Fleur Bello, woordvoerder van Achmea zegt tegen De Stentor dat het lek bij hun bekend is, en dat ze 'betreuren' wat er gebeurd is. "We hebben gesproken met een medewerker in Apeldoorn, via wie het lek lijkt te zijn ontstaan." Er wordt gedacht dat iemand uit de omgeving van deze medewerker de gegevens heeft verkregen en ze verder heeft verspreid. Wat hier het mogelijk motief voor was wil Achmea niet zeggen.

Omdat Achmea er vanuit ging dat de gegevens niet verder waren verspreid, hebben ze de duizenden klanten niet geïnformeerd. "Dat hebben we ook aan de Autoriteit Persoonsgegevens aangegeven. Maar nu is het toch verder verspreid. Omdat er een medewerker bij betrokken was, was het ook erg privacygevoelig."