Jenny Douwes weigert gesprek met tegendemonstranten aan talkshowtafel RTL

Taakstraffen niet heel vreemd

Justitie eiste vrijdag een taakstraf van 240 uur tegen Douwes, en een voorwaardelijke celstraf van drie maanden, omdat ze verantwoordelijk zou zijn geweest voor de blokkade van de A7, die als doel had om een demonstratie van tegenstanders van Zwarte Piet te verstoren.

De eis vindt Douwes niet heel vreemd, zo zei ze in het programma. "Als ik zie wat we hebben meegemaakt, en hoe het OM er met gestrekt been in is gegaan, dan lag dit wel in de lijn der verwachtingen. Maar normaalgesproken zou je niet zulke hoge eisen verwachten."

Marga Waanders

Op hetzelfde moment zat burgemeester Marga Waanders van Dongeradeel in de talkshow Pauw op NPO1. Daar ontkende ze dat ze de demonstranten bewust had uitgenodigd om naar Dokkum te komen. Ze zei wel dat ze contact had gehad met de actievoerders, maar dat ze als doel had om de demonstratie in goede banen te leiden.