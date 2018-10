"Zo erg als dit heb ik nog nooit meegemaakt"

Al bijna 30 jaar is Ruud Hoekstra werkzaam op de begraafplaatsen in de huidige gemeente De Fryske Marren. In deze tijd heeft hij wel vaker een periode van droogte meegemaakt, maar zo slecht als het gras er nu bij ligt, dat heeft Hoekstra nog nooit gezien. "Alleen op de begraafplaats van Lemmer is al vierduizend vierkante meter gras helemaal geel geworden, en in de volledige gemeente gaat het om zo'n tienduizend vierkante meter."