Financiële problemen voor Leeuwarder poppodium Neushoorn

Grote gevolgen

Wel heeft Neushoorn over de eerste drie jaar extra geld van de gemeente gekregen voor de aanloopkosten. Het gaat dan om 140.000 euro per jaar, wat in totaal uitkomt op 420.000 euro. Met dat geld heeft Neushoorn de tekorten tot nu toe kunnen dekken.

Volgens Bleize zou er structureel twee toen moeten bijkomen, anders heeft dit grote gevolgen: "Dan kunnen we niet meer aan de opdrachtomschrijving van de gemeente voldoen. De gemeente moet dan nadenken wat ze wil."

Er is dan een reële kans dat Neushoorn een regulier poppodium wordt. "Dan gaan we terug naar de basis en is alles wat we de laatste drie jaar hebben opgebouwd weggegooid geld."