Wedstrijd UNIS Flyers in Den Haag gestaakt

Zo was er in de eerste periode een knokpartij en moest er aan het begin van de tweede periode een ruit vervangen worden. Ook was er opschudding toen Jasper Kick van achter een klap kreeg.

Voorsprong Flyers

UNIS Flyers begon sterk aan de wedstrijd. Na de eerste periode stond het 1-4 in het voordeel van de Feansters. Goals waren er van Adam Bezak, Pippo Limnell, Kevin Nijland en Brent Janssen. Bij een 2-4 voorsprong voor de Feansters werd de wedstrijd gestaakt.