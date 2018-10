Twee jaar cel voor 'zelfmoordpoging' Drachtster (54) op de Wâldwei

De man was veel te hard over de invoegstreep naar de Wâldwei gereden en sloeg met zijn auto over de kop. De rechtbank kwam vrijdag tot de conclusie dat de Drachtster zichzelf schuldig heeft gemaakt aan een poging tot doodslag.

Mishandeling

Daarnaast heeft de 54-jarige Drachtster zijn vrouw mishandeld. Hij was depressief en had volgens gedragsdeskundigen een psychotische stoornis.