Douwes na laatste woorden van verdachten: "Intens en moe"

Vijf van de 34 verdachten in de zaak over de A7-blokkade maakten vrijdag gebruik van het recht om nog iets te zeggen. Een van de verdachten, Jan, was met afstand het langst aan het woord. "Ik vind dat ik daar gebruik van moest maken", zei hij na afloop. Ook Jenny Douwes, die wordt gezien als het brein achter de blokkade, sprak ook vrijdag. Buiten de rechtszaal zei ze drie woorden tegen de camera's: "Intens en moe."