Ook 80-jarige vrouw verdacht van omkoping in ontuchtzaak Nepal

De vrouw werd vrijdag gehoord en is daarna weer naar huis gestuurd; wel blijft ze verdachte in de zaak. De getuige die ze beïnvloed zou hebben is de 15-jarige jongen die aangifte gedaan had tegen e aangehouden kinderpsychiater.

Omkoping

Eerder in april werd al de zus van de man uit Makkinga gehoord in de zaak. De vrouwen zouden geprobeerd hebben de familie van de jongen om te kopen om geen verklaring af te leggen.