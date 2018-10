Vrouwen SC Heerenveen kunnen overwinning op Ajax net niet over de streep trekken

Na ruim tien minuten was de eerste grote kans in de wedstrijd voor Heerenveen. Spits Fenna Kalma stuurde Tiny Hoekstra weg, die vanaf de rand van het strafschopgebied uithaalde. Ajax-doelvrouw Lize Klop kon de bal net over de lat tikken.

Daarna probeerde Ajax het met enkele schoten, maar die werden niet gevaarlijk. Heerenveen was secuurder: Hoekstra werd diep gestuurd, kwam een-op-een met Kop en schoot door de benen van de doelvrouw raak.

Daarna had Ajax het meeste balbezit, maar scoren tegen Heerenveen-keepster Devi Venema lukte niet.

Late gelijkmaker

Na de rust ging het spel lange tijd gelijk op, maar de grootste kansen waren eerst voor Heerenveen. Fenna Kalma kopte naast na een voorzet van Hoekstra en later kwam Hoekstra alleen op Kop af. Een identieke situatie als bij de 1-0, maar deze keer pakte Kop de bal.

Hoe later in de wedstrijd, hoe gevaarlijker Ajax werd. Eerst schoot Ellen Jansen voorlangs en vijf minuten voor tijd kwam invalster Soraya Verhoeve net iets tekort om de gelijkmaker binnen te glijden.

In de blessuretijd kwam Ajax tocht nog op 1-1. Ellen Jansen stond oog in oog met Venema en schoot de bal onder de Heerenveen-doelman door.