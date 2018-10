Begin november uitspraak in zaak A7-blokkeerders

De rechter zal pas op vrijdag 9 november om 13.00 uur uitspraak doen in de zaak van de A7-blokkeerders. Dat is vrijdagavond op de vierder dag van de rechtszaak in Leeuwarden bekendgemaakt. De verwachting is dat de zaak vrijdag nog in ieder geval tot 21.00 uur gaat duren.