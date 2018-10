Tjalling van der Goot: "Het doel was om te frustreren"

Volgens Van der Goot is het niet duidelijk wie verantwoordelijk was voor de actie op de A7. "Wij kunnen vaststellen dat er een blokkade is geweest, er was een file. Zoiets wordt meestal veroorzaakt door diegene die vooraan staat, maar betekent dat ook dat de mensen daarachter er iets mee te maken hebben? Dat kan, maar dat moet je wel op feiten baseren."

Wie heeft het gedaan?

De advocaat van de verdachten zegt dat niet zomaar alle 34 verdachten verantwoordelijk zijn voor wat er gebeurde: "Er is niemand in het dossier die verklaart dat het doel was om te blokkeren. Het Openbaar Ministerie zegt: de mensen vooraan hebben het gedaan. Maar we weten niet wie dat zijn en er is niet een soort van groepsaansprakelijkheid."

"Verbijsterd"

"Ik heb mij erover verbijsterd dat het OM heel makkelijk over de verklaring van de locoburgemeester heen stapt", vertelt Van der Goot. "Want die zegt dat er een mars was en een demonstratie in een vak. Die mars heeft de gemeente afgeblazen omdat de bussen te laat waren. De demonstratie in het vak is niet doorgegaan, omdat er verkeerde elementen in de stad waren. Dat ligt niet aan de actie op de A7."

Van plan om te frustreren

"Ik zal niet zeggen dat er geen enkele cliënt was die verkeerde bedoelingen had, want de opzet was wel om te frustreren."

Mooi om mee te maken

"Iedereen is blij dat het nu bijna is afgelopen", zegt Van der Goot tijdens de schorsing tussen zes en zeven uur 's avonds. "Het was mooi om mee te maken dat de cliënten applaus kregen, dat is een bijzondere ervaring."