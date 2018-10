Erwin Zwart en Sytze Brouwer blikken vooruit op het EK korfbal

Van 13 tot en met 21 oktober wordt in Fryslân gespeeld om de Europese titel korfbal. De enige Friese speler in het Nederlandse team is Erwin Zwart. Hij speelt bij LDODK zijn thuiswedstrijden in sporthal Kortezwaag in Gorredijk. Daar is zaterdagavond ook het eerste duel van Oranje tegen Catalonië. Wij vragen aan skûtsjeschipper en oud-korfballer Sytze Brouwer of hij even wil testen hoe het met de vorm van onze Friese international zit. Het duel tussen Nederland en Catalonië begint zaterdag om 20.00 uur en is live te volgen via de website van Omrop Fryslân en de app.