Je kunt het hebben over de doelstellingen, ambities of plannen voor dit seizoen. Zoals altijd. Maar je kunt ook gewoon ouwehoeren. En dat doen wij dus maar. In deel drie van 'De Ouwehoerkruk' praten we met shorttrackers Dennis Visser, Jasper Brunsmann en Itzhak de Laat. Over vrouwen, Rob Jetten en... over dit seizoen. En meer.