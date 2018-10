Hou Friesland Mooi gaat naar Raad van State

De stichting Hou Friesland Mooi stapt naar de Raad van State. Daarmee willen ze de komst van het windpark Nij Hiddum-Houw tegenhouden. Provinciale Staten stemde in juni dit jaar in met de bouw van negen windmolens in de omgeving van Zurich. Volgens de stichting voldoet de besluitvorming op verschillende punten niet aan de juridische eisen.