Radioarchief Omrop Fryslân nu online beschikbaar

De Elfstedentocht in 1987, de reportage in eigen dorp of het gesprek met een oom. Vanaf zondag 14 oktober is er 2.300 uur aan oude radio-opnames van Omrop Fryslân online te vinden. In samenwerking met Tresoar en de Fryske Akademy is de afgelopen 3,5 jaar gewerkt aan een digitaal radioarchief.