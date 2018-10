Freedsmerk: "Bij Beau haak ik af"

"Ik weet niet wat het is, maar ik kan niet tegen die man. Als Beau op tv is, dan haak ik af." Op de vrijdagsmarkt in Leeuwarden vroeg René Koster de mensen naar hun mening over de winnaars van de Televizier-awards, waarbij Beau van Erven Dorens de grote winnaar werd, en dat was één van de reacties.